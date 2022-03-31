Ярославль, , 12:06 — REGNUM В 2022 году санитарной авиацией в Ярославской области будет заниматься подрядчик из Санкт-Петербурга. Об этом заявили в регионального департаменте здравоохранения и фармации.

Санитарный вертолёт «Ансат» Pskov.ru

Контракт на 20 миллионов рублей был заключён на прошлой неделе с «Национальной службой санитарной авиации».

«По контракту в этом году планируется выполнить 110 летных часов. Пациентов так же, как и в прошлом году будут транспортировать на лёгких многоцелевых вертолётах «Ансат» с самым современным медоборудованием экспертного класса. Вертолет имеет возможность оперативно отправляться на выполнение санитарных задач, базироваться на территории медучреждений и совершать посадки методом «подбора площадки с воздуха», что позволяет медицинской бригаде оказаться в непосредственной близости с пациентом и как можно скорее оказать экстренную помощь. Вертолет будет базироваться в Иваново», — пояснили в ярославском депздраве.

При этом в контракте уточняется, что исполнительно должен будет обеспечить вылеты не позднее чем через 30 минут в тёплое время и не позднее чем через 60 минут в холодное время. Действовать контракт будет до 28 февраля 2023 года.