Ереван, , 11:56 — REGNUM Подразделения вооружённых сил Азербайджана смогли продвинуться вглубь Нагорного Карабаха в следствии нарушения договорённостей. Об этом 31 марта заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, армянская и азербайджанская стороны договорились зеркально отвести часть войск от линии соприкосновения. Это делалось под гарантии миротворческого контингента РФ.

«Армянская сторона отвела несколько своих позиций, где разместились российские миротворцы, однако на их глазах азербайджанские подразделения вторглись в зону миротворцев», — сказал Пашинян.

Он заявил, что в Армении ожидают от российской стороны, что она сможет добиться возвращения азербайджанских сил на исходные позиции, которые определены трёхсторонним соглашением Москвы, Баку и Еревана.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.