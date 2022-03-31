Бухарест, , 11:56 — REGNUM Инспектор румынского Главного управления по борьбе с мошенничеством в фискальной сфере (DFAG) Георгиана П. задержана по подозрению в получении взятки в размере 100 тыс. евро. Об этом 31 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По версии следствия, чиновница пообещала взяткодателю прекратить проверку финансовой деятельности подконтрольного ему предприятия. Наличные деньги были переданы подозреваемой в чемодане, в котором находилось фиксирующее устройство.

В настоящее время инспектор задержана. Если ее вина будет полностью доказана в суде, чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.