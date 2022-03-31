Пекин, , 11:56 — REGNUM США следует прекратить раздувать «китайскую угрозу», заявил 31 марта официальный представитель Минобороны Китая У Цянь.

Народно-освободительная армия Китая

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Отвечая на критику американцев по увеличению оборонного бюджета Китая, он отметил, что на практике именно Соединённые Штаты подрывают мир и стабильность на планете.

«Каждый раз, когда Китай публикует данные об оборонном бюджете, всегда ряд СМИ и политиков из США и стран Запада выступают со злонамеренной критикой. Китай решительно выступает против этого», — сказал представитель министерства.