Ханты-Мансийск, 31 марта 2022, 11:55 — REGNUM В Югре семьям с детьми выплатят по пять тысяч рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Семья
Семья
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Единовременная выплата положена лишь семьям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума, установленного в Югре, а также семьям с детьми-инвалидами.

Выплата будет предоставлена гражданам, состоящим на 1 марта 2022 года на учёте в центре социальных выплат Югры и являющимся получателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум в югре в 2022 году составляет 16 932 рубля.

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