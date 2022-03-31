Ханты-Мансийск, 31 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Югре семьям с детьми выплатят по пять тысяч рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Семья

Единовременная выплата положена лишь семьям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума, установленного в Югре, а также семьям с детьми-инвалидами.

Выплата будет предоставлена гражданам, состоящим на 1 марта 2022 года на учёте в центре социальных выплат Югры и являющимся получателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум в югре в 2022 году составляет 16 932 рубля.