Уфа, , 12:03 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в закон Башкирии о профилактике алкоголизма принят в первом чтении. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Клиент вытрезвителя Цитата из видео на ntv.ru

«Суть законопроекта — в создании нормативной правовой базы для организации в республике вытрезвителей. С этой целью органы государственной власти будут наделены соответствующими полномочиями», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Согласно законопроекту, под вытрезвителями подразумеваются спецорганизации, которые создаются для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии наркотического, алкогольного, а также другого токсического опьянения.

Сообщается, что во время обсуждения документа возникла дискуссия по поводу организационно-правовых форм таких организаций. Депутаты считают, что для предотвращения коммерциализации данной деятельности и достижения поставленных целей вытрезвители должны создавать только в форме муниципальных и государственных учреждений.

«Люди старшего поколения помнят прежнюю систему вытрезвителей и высказывают на этот счет обоснованные сомнения. Их работа была построена таким образом, что там могли оказаться не только сильно пьяные граждане, но и подвыпившие люди, которые были вполне в состоянии себя контролировать. Коммерческая составляющая работы вытрезвителей в итоге превратила систему в источник денег и дискредитировала саму их суть. Сейчас нам необходимо учесть этот опыт и не допустить превращения вытрезвителей в частную лавочку, ориентированную на прибыль», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он напомнил, что в России в результате алкогольного опьянения погибают свыше 50 тысяч человек ежегодно, из них 8−10 тысяч человек погибают от переохлаждения.