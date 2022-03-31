Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС РФ) по денацификации Украины проведет 31 марта в Санкт-Петербурге региональное отделение Всероссийской общественная организация «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия», сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Z Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В ходе проведения названной акции ее участники выстроятся в буквы «Z» и «V», являющимися символами спецоперации, на центральных площадях города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что региональное отделение Всероссийской общественная организация «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» проведет 31 марта в Москве акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС РФ) по денацификации Украины.