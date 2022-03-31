* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ингушетии после его вступления в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 31 марта.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 9 марта 2021 года подсудимый вступил в ряды запрещенной террористической организации, дав присягу её лидеру. Видеозапись он мобильного телефона переслал иному лицу для последующей передачи руководителю ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд назначил злоумышленнику десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме.

Решение суда в законную силу пока не вступило.