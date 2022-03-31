Волжский, Волгоградская область, 31 марта 2022, 11:55 — REGNUM По подозрению в сбыте наркотиков задержан 17-летний школьник из Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе регионального УМВД.
Подростка с поличным застали на территории одного из садоводческих товариществ — школьник готовил тайники с наркотиками. При личном досмотре у него изъято более 40 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них находилось синтетический наркотический препарат.
Подросток сознался в преступлении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.