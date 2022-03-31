Новосибирск, 31 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирске в отношении руководителя Мостостроительной компании «Сибирь» возбуждено уголовное дело — по факту невыплаты заработной платы на сумму более 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Установлено, что с июля 2021 года по февраль 2022 года генеральный директор организации не выплачивал 37 работникам зарплату. При этом он имел возможность погасить задолженность перед сотрудниками, но тратил деньги на другие нужды.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.