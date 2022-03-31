Москва, , 11:53 — REGNUM Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Польша надеется на значимый подъём своей роли в европейском хозяйстве. За счет Украины, конечно. Клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами. Но клятвенно уверять — это одно, а делать — другое. Сейчас польские власти в сложном положении», — написал он в своей статье для агентства Sputnik Polska.

По его словам, приезд людей с Украины «поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними «последней рубашкой», едой, субсидиями и рабочими местами».

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Он добавил, что две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги.

«Собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется — учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию или в Белоруссию.

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