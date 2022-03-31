Медведев: Польша надеется поднять свою роль в ЕС за счет Украины
Москва, 31 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Польша надеется на значимый подъём своей роли в Европе за счет Украины, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, приезд людей с Украины «поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними «последней рубашкой», едой, субсидиями и рабочими местами».
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Он добавил, что две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша насильно удерживает украинцев, желающих уехать в Россию или в Белоруссию.
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