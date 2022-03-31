Москва, , 12:31 — REGNUM Российская оперная певица Анна Нетребко раскрыла дату возобновления музыкальной деятельности. Соответствующая информация появилась на её странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 марта.

Анна Нетребко Manfred Werner

«Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая», — заявила Нетребко. Также певица отметила, что «категорически осуждает» проведение спецоперации на территории Украины.

Ранее стало известно о том, что различные театры Европы прекратили сотрудничество с Анной Нетребко. Позднее представитель артистки заявил о том, что она временно приостановила какую-либо деятельность по политическим соображениям.

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