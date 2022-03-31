Москва, , 11:51 — REGNUM Региональное отделение Всероссийской общественная организация «Молодая гвардия» политической партии «Единая Россия» проведет 31 марта в Москве акцию в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС РФ) по денацификации Украины, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Во время проведения указанной акции ее участники выстроятся в буквы «Z» и «V», являющимися символами спецоперации, на центральных площадях города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики уничтожили два вертолета украинских войск.