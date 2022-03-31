Донецк, , 11:50 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики погибли 70 мирных жителей. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 42 дня на территории республики в результате обстрелов украинских формирований погибли 70 мирных жителей, 857 пострадали. Ранения получили 857 человек, причём 569 из них — жители ранее освобождённых территорий ДНР. Из-за действий украинских силовиков в республике были ранены 56 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР за последние шесть недель погибли 12 мирных жителей, ещё 15 получили ранения.