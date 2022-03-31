Воронеж, , 11:49 — REGNUM Уголовное дело в связи с выселением семей переселенцев из Таджикистана из ранее предоставленного им временного жилища в Борисоглебске Воронежской области поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР. 31 марта выслушал инициативную группу от переселенцев.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Люди рассказали Бастрыкину, что в начале 1990-х годов вынужденным русскоязычным переселенцам из Таджикистана предоставили для временного проживания садово-огородные дома и вагончики. Сейчас во временном жилье остаются 12 семей — 34 человека. В 2019 году с ними были заключены договоры аренды земельных участков, на которых они проживают, сроком на три года. Однако, когда по истечении сроков договоров, люди обратились в администрацию для заключения новых, им было отказано. При этом переселенцы стоят в очереди на улучшение жилищных условий уже 20 лет.

Бастрыкин, после доклада руководителя СУ СКР по Воронежской области, подверг подчинённых критике за отсутствие реакции. Председатель СКР дал указание возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности лиц из числа местной администрации, ответственных за сложившуюся ситуацию. Также он поручил провести служебную проверку территориального подразделения, в том числе, с последующим принятием управленческих решений.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о 12 семьях вынужденных переселенцев, в 1990-х годах приехавших из стран СНГ. Всего тогда, три десятилетия назад, в Борисоглебск приехало около 400 семей. Им предоставили временное жильё — в посёлке из садово-огородных домиков — «бочек». Большинство впоследствии обзавелись постоянным жильём, 12 семей такой возможности не имели и остались во времянках. В феврале история переселенцев дошла до главы СКР, тогда он поручил провести проверку.

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