Барнаул, , 11:49 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 31 марта 2022 года за сутки выявлены 308 новых носителей (на 9 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 7845 до 5769 (на 2076 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 590 (+13 за сутки) и 211 850 (+283 за сутки) соответственно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных сократилось до 207 (-35 за сутки). Из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ (-20 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9988 человек, причём вновь 13 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 802 жителей края (-15 за сутки). Кроме этого, 90 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-10 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 864 зараженных коронавирусом (+40 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 261 568 человек, выздоровели 244 884 человека (+301 за сутки).

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