Москва, , 11:48 — REGNUM В РФ вырастет процент компаний, которые будут сокращать затраты на сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал данные НАФИ о том, что в РФ больше 60% малых и средних предпринимателей урезали расходы на сотрудников.

За работой

«Фонд оплаты труда, как правило, составляет значительную часть расходов любой компании, и в период любого финансового кризиса, к сожалению, расходы на сотрудников урезаются одними из первых. Скорее всего, процент компаний, которые сокращают такие затраты, еще немного вырастет, но не значительно, так как основная масса работодателей свои издержки уже пересчитали и приняли меры. В любом случае сокращение расходов на сотрудников — это лучше, чем сокращение персонала, — сказал Порочкин. — В глобальном смысле компании, сокращающие траты на сотрудников, подталкивают их к увольнению по собственному желанию в поисках лучших условий, что, в свою очередь, приводит к росту безработицы».

Но с другой стороны, как пояснил Головченко, часть персонала будет вынуждена согласиться и на худшие условия, чтобы не потерять рабочее место и какой-никакой стабильный доход.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что процент числа компаний, сокращающих расходы на персонал, будет зависеть от ситуации в экономике, от восстановления логистических цепочек, переориентации на другие рынки.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ вырастет число компаний, сокращающих расходы на персонал – прогноз