Ставрополь, , 11:47 — REGNUM На сайте губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова появилось сообщение, которое удивило подписчиков. Однако он тут же опроверг его истинность, сообщив, что его аккаунт был взломан, а сообщение является фейком и уже удалено. По словам Владимирова, установлены и взломщики — хакеры находятся на Украине, в городе Ивано-Франковске.

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«Вот и в нашу дверь постучались кибер-хулиганы. Сегодня был взломан мой официальный сайт и там было размещено «воззвание» от моего имени к руководству страны по поводу специальной военной операции на Украине. Те, кто успел текст прочитать, будьте уверены, он — фальшивка», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор обратился к тем, кто разместил фейковое сообщение, с призывом не пытаться посеять рознь между жителями России и главами российских регионов.

«Вы взламываете сейчас наши аккаунты, публикуете ложь, пытаетесь внести разлад в наши ряды — между людьми, между главами регионов. Не выйдет. Мы, россияне, поддерживаем друг друга, поддерживаем нашу страну и нашего президента. Наша сила — в правде», — написал Владимиров.

Что касается самого фейкового сообщения, то в нем говорилось о том, что Владимиров якобы обращается с призывом назначить Рамзана Кадырова командующим спецоперацией на Украине.