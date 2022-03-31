Томск, 31 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В средней школе №34 Томска организовано разбирательство после того, как на парты обвалилась часть потолка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре управления Томской областью, об инциденте стало известно из соцсетей.

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Пользователи писали, что потолок обвалился прямо на одну из парт. В связи с этим родители выразили обеспокоенность состоянием школьного здания.

По словам главы городского департамента образования Максима Савенкова, в момент происшествия в классе никого не было. На место были отправлены специалисты для обследования.

«По их информации, риск дальнейшей отслойки штукатурки на других участках отсутствует. Сейчас кабинет закрыт до окончания ремонта. Планируется, что рабочие восстановят потолочное покрытие в выходные дни», — отметил он.

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