Мадрид, , 11:46 — REGNUM Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отправляется в Рабат, чтобы вместе со своим марокканским коллегой Насером Буритой приступить к разработке «дорожной карты», которая должна стать основой новых двусторонних отношений. Об этом пишет агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

Отмечается, что документ будет разрабатываться на основе «прозрачности, взаимного уважения, принятых соглашений и воздержания от любых односторонних действий».

Как подчёркивает агентство, этот шаг положил конец более чем годичному кризису и разногласиям между двумя странами, которые были разрешены только после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес в письме королю Марокко Мухаммеду VI заявил о своей поддержке марокканского предложения о плане автономии Западной Сахары.