Глава МИД Испании начнёт разработку «дорожной карты» взаимоотношений
Мадрид, 31 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отправляется в Рабат, чтобы вместе со своим марокканским коллегой Насером Буритой приступить к разработке «дорожной карты», которая должна стать основой новых двусторонних отношений. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что документ будет разрабатываться на основе «прозрачности, взаимного уважения, принятых соглашений и воздержания от любых односторонних действий».
Как подчёркивает агентство, этот шаг положил конец более чем годичному кризису и разногласиям между двумя странами, которые были разрешены только после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес в письме королю Марокко Мухаммеду VI заявил о своей поддержке марокканского предложения о плане автономии Западной Сахары.