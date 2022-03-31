Манагуа , , 12:24 — REGNUM Национальная ассамблея Никарагуа одобрила 30 марта инициативу о присоединении страны к Латиноамериканскому космическому агентству. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В случае присоединения Никарагуа получит доступ к космическому пространству в научных и технологических целях, а также в вопросах, связанных с изменением климата. Агентство было создано Мексикой, его деятельность направлена на координацию латиноамериканских стран в космических проектах.

Одной из основных целей агентства является мониторинг и предотвращение чрезвычайных ситуаций и природных бедствий посредством сети космических спутников. Использование ресурсов организации поможет Никарагуа оперативно реагировать на землетрясения, наводнения, ураганы и цунами.

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