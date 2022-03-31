Надеждинский район, Приморский край, , 11:43 — REGNUM В Приморье резидент ТОР «Надеждинская» приступил к строительству школы и детского сада в жилом комплексе «Формат» — это первые на Дальнем Востоке ГЧП-проекты, которые реализуются на площадке ТОР. Группа компаний «DNS Девелопмент» при поддержке Минвостокразвития России и КРДВ сумела объединить преференции особого экономического режима и механизма ГЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

ТОР Tramis.ru

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В жилом комплексе «Формат» в поселке Зима Южная Надеждинского района началась активная фаза строительства детского сада на 240 мест и школы на 450 мест. Затраты инвестору будут компенсированы государством в течение нескольких лет.

Для старших учеников помимо учебных классов в школе будут специализированные кабинеты и лаборатории для изучения физики, химии и биологии, иностранных языков, информатики и трудов. На пришкольной построят футбольный стадион с беговыми дорожками и площадкой для волейбола.

В эксплуатацию объекты сдадут 1 сентября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Владивостока, Артёма, Уссурийска и Находки устанавливают новую пропускную систему, которая защитит учебные учреждения от нежелательных посетителей.