Калуга, 31 марта 2022, 15:40 — REGNUM В Калуге создан Центр правовой помощи эвакуированным жителям Донбасса. Волонтёры помогают передавать юристам вопросы от беженцев, проживающих в пунктах временного пребывания в Жуковском и Людиновском районах. Об этом 31 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания Калужской области Андрея Литвинова.
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Парламентарий побывал в людиновском санатории «Спутник», где разместились 103 беженца из Украины. 20 детей школьного возраста приступили к учебе, с дошкольниками занимаются воспитатели.
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