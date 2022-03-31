Калуга, , 15:40 — REGNUM В Калуге создан Центр правовой помощи эвакуированным жителям Донбасса. Волонтёры помогают передавать юристам вопросы от беженцев, проживающих в пунктах временного пребывания в Жуковском и Людиновском районах. Об этом 31 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания Калужской области Андрея Литвинова.

Беседа с эвакуированными жителями Донбасса Zskaluga.ru

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Парламентарий побывал в людиновском санатории «Спутник», где разместились 103 беженца из Украины. 20 детей школьного возраста приступили к учебе, с дошкольниками занимаются воспитатели.

«Пообщались с каждым человеком. Люди спрашивали о том, как получить статус беженца, социальные выплаты, найти родственников. Беженцы из ДНР и ЛНР довольны условиями проживания, некоторые хотели бы найти работу. Сегодня о желании трудоустроиться заявили 38 человек», — отметил Андрей Литвинов.

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