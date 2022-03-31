Ярославль, 31 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области могут создать «Зелёные комнаты» для реабилитации детей. Об этом 30 марта заявил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

Yarduma.ru Михаил Крупин

Вопрос обсуждался на заседании экспертного общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Ярославской области.

«В Ярославском регионе за 2021 год совершено 838 преступлений против несовершеннолетних и 68 попыток суицида. В связи с этим данный вопрос является архиважным. Кроме того, создание «Зеленых комнат» потребуется не только детям Ярославской области, но и детям, прибывающим из ДНР и ЛНР», — заявил Михаил Крупин.

Проект «Зелёная комната» предназначен для реабилитации детей, пострадавших от насилия, попавших в трудную жизненную ситуацию, испытавших жестокое обращение и попавших в катастрофы.