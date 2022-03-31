София, , 11:41 — REGNUM Официальная София готова отправить в Киев партию бронежилетов и солдатских касок, в избытке находящихся на балансе болгарской армии. Об этом 31 марта заявил заместитель министра обороны Болгарии Йордан Божилов, сообщает софийский информационный портал News.bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По словам замминистра, в настоящее время это является «единственной посильной помощью», которую Болгария может оказать ВСУ.

«Например, мы не можем поделиться с Украиной своими истребителями МиГ-29 или комплексами С-300, поскольку сами испытываем в них необходимость», — отметил, в частности, он.

Напомним, ранее болгарский президент Румен Радев и премьер-министр Болгарии официально заявили об отказе Софии поддерживать ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.