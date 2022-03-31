Москва, , 11:41 — REGNUM Власти Польши продвигают лживую версию истории ее отношений с Россией, заявил 31 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Нынешние польские власти повсеместно продвигают собственную лживую версию истории российско-польских отношений. Делают это злонамеренно, вульгарно и пошло», — написал Медведев в своей статье для агентства Sputnik Polska.

По его словам, польские власти «рисуют Россию исключительно в черном цвете — закрытой, двуличной, враждебной и непредсказуемой».

«Прямо-таки инфернальной сущностью, отродьем дьявола. Какой вывод? Простой. С Россией, твердят польские элиты, в принципе нельзя иметь дело и от нее лучше держаться подальше. Все, кто осмеливается оспорить официальную русофобию Варшавы, рискуют тут же быть преданы анафеме», — добавил он.

Медведев подчеркнул, что значительная часть политических элит Польши хотела бы забыть и о временах Второй мировой войны. Прежде всего — о советских солдатах, которые победили фашизм и очистили от оккупантов польские города.