Москва, , 11:41 — REGNUM Если Индия начнет использовать российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), то она станет более независимой на международной арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что изучает предложение перейти на СПФС.

SWIFT Businessnews.kz

«Для многих государств одностороннее решение западных стран о заморозке российских активов и отключение России от системы SWIFT стало сигналом для поиска альтернатив, чтобы обезопасить себя в будущем, — сказала Скрыль. — К тому же давно созревало решение ослабить зависимость международной торговли от доллара США. Переход на СПФС в международных расчетах как раз и решает эти две задачи. В случае успешного перехода на СПФС российская сторона застрахует себя от вмешательства сторонних посредников, которые могли бы в любой момент заморозить долларовую сделку на валютном рынке. Индийской экономике, которая в данный момент набирает обороты и уверенно движется к двойке лидеров по объемам производства (США и Китай), использование СПФС поможет стать более независимой на международной арене».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что рубль в настоящее время закрепляется как мировая сырьевая валюта.

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