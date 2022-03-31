Москва, 31 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Текст документа опубликован 31 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В указе сказано, что в Вооружённые силы России будут призваны на срочную службу 134,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут задействованы в горячих точках, о по окончанию срочной службы вернутся домой.