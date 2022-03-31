Уфа, 31 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Гололед и туман ожидаются в Башкирии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман в Башкирии

Так, ночью 1 апреля в регионе ожидается небольшой мокрый снег, днем может пройти дождь. В некоторых районах ожидается гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 10 °C, днем воздух может прогреться до +8°С.

Отмечается, что на автотрассах утром возможен туман, видимость менее 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 марта в Башкирии из-за непогоды ограничивали движение на участке федеральной автотрассы.