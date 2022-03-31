Донецк, , 11:39 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики уничтожили два вертолета украинских войск. Об этом 31 марта сообщили в Народной милиции ДНР.

Вертолет Tricia123

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«Сегодня утром нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолёта противника», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что одна винтокрылая машина упала в районе населённого пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолёта уточняется.

Кроме того, войска ДНР пресекли попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Количество ликвидированных украинских боевиков уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта самолёт ВС России около украинско-белорусской границы сбил Су-24 ВВС Украины. Он был сбит во время воздушного боя в районе населенного пункта Тумень Ровенской области.

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Ранее российскими средствами ПВО в воздухе над населённым пунктом Старая Басань был сбит украинский вертолёт Ми-24.

По данным Минобороны РФ на 31 марта, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 124 самолёта и 77 вертолётов украинских военных.

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