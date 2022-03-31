31 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление британского вице-премьера Доминика Рааба о том, что Лондон отказался предоставлять Киеву те же гарантии, что и членам НАТО.

Мирослава Романенко, , 12:53 — REGNUM Лондон отказался предоставлять Киеву те же гарантии, что и членам НАТО. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 30 марта заявил британский вице-премьер Доминик Рааб на радио Би-би-си.

Украинцы Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР

«Мы не будем в одностороннем порядке повторять (в отношении Украины) те же гарантии, которые применяются к членам НАТО», — заявил он, добавив, что Лондон продолжит оказывать Киеву военную поддержку, но не планирует вступать в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Многие участники обсуждения не удивились заявлению британской стороны — никто и не рассчитывал, что Британия будет рисковать ради Украины.

«Лондон не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же гарантии, которые применяются к членам НАТО — вице-премьер Британии. Одно дело — грабить Украину, а другое — рисковать своей хитрой *опой ради туземцев», — с сарказмом пишет автор телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Я сразу, как услышал про гарантии Украине, не мог понять, с какого фига страны НАТО должны будут лезть в войну из-за… страны [которая не является членом НАТО]? Зачем им это?» — недоумевает Дмитрий Б.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Затем, что они забросили туда… [очень много денег], втихаря строили базы НАТО, втихаря направляли своих инструкторов туда, втихаря тренировали армию. И в открытую поставляли оружие. Теперь им больно на это всё смотреть, годы и десятилетия их работы пошли насмарку. Сунуться сейчас туда не даёт страх за свою *опу, которая, конечно, им ближе…» — ответил Дмитрию Б. VM.

«Там ещё США тоже что-то виляют хвостом», — добавила Анастасия П.

«Кевенски (Зеленский — М. Р.) плачет? Такой поворот от кумира получил…» — отметила Татьяна У.

«Ребят, а украинцы когда-нибудь поймут, что Запад их тупо развёл как последних лохов? Именно в такой терминологии. Или гордость так и не позволит?» — задался вопросом НПДШТ.

«Нет, они умеют выворачивать любую информацию в нужном для них русле, а воспитание народа амебами делает своё дело», — ответила ему (НПДШТ) Татьяна У.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?.. Классика», — написала Olga.

«Я так понимаю, что из всех кандидатов (стран-гарантов — М. Р.) останется Россия?» — не без сарказма поинтересовался один из комментирующих.

«Хороших союзников нашла себе Украина», — иронизирует Екатерина.

«Дружба дружбой, а табачок врозь», — пишет Lora.

«Великобритания не станет в одностороннем порядке давать Киеву те же гарантии безопасности, которые получают члены НАТО. Это может привести к прямой конфронтации с Россией, а мелкобританцы этого не хотят. Если бы дурачки на Банковой (на Банковой находится офис президента Украины — М. Р.) хоть чуток интересовались историей, то знали бы, что от наглосаксов не стоит ждать никаких гарантий. Поляки подтвердят», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».