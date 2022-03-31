Саратов, , 11:39 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. В ковид-стационары доставили 83 пациента, выписали 723 человека. Об этом 31 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего подтверждено 240 925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 230 843 пациента.

На стационарном лечении находятся 924 человека, на амбулаторном — 3542.

С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5844 человека, в том числе шестеро — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области расширят сеть аптечных пунктов.

Читайте также: В Саратовской области планируют запастись льготными лекарствами на 1,5 года

Читайте также: В саратовских больницах перераспределят оборудование для лечения COVID-19