Бухарест, 31 марта 2022, 11:38 — REGNUM Сразу два землетрясения произошли вечером 30 марта в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 31 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение
Землетрясение
Zeml.info

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), первый подземный толчок силой три балла по шкале Рихтера был зарегистрирован в 22:19 по местному времени на глубине 112 км. Второе колебание земной поверхности в 3,1 балла было отмечено в 22:46.

В обоих случаях жертв и разрушений нет. В регионе работает специальная исследовательская комиссия НИГ.