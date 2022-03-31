Бухарест, 31 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Сразу два землетрясения произошли вечером 30 марта в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 31 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), первый подземный толчок силой три балла по шкале Рихтера был зарегистрирован в 22:19 по местному времени на глубине 112 км. Второе колебание земной поверхности в 3,1 балла было отмечено в 22:46.

В обоих случаях жертв и разрушений нет. В регионе работает специальная исследовательская комиссия НИГ.