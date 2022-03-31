Лондон, , 11:39 — REGNUM Грабитель проник в дом Бекхэмов стоимостью £40 млн фунтов стерлингов, пока семья находилась внутри. Об этом 31 марта пишет The Sun.

Дэвид Бекхэм Paulblank

По данным издания, неизвестный проник в одну из пустых спален дома, разбив окно. Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе с десятилетней дочерью в этот момент спали в своих комнатах. Разбитое окно и отсутствие вещей на несколько тысяч фунтов стерлингов заметил 17-летний сын футболиста и певицы, когда вернулся с ночной прогулки с друзьями.

Добавим, что полиция уже проводит проверку по факту ограбления со взломом. Известно, что ряд других домов в районе, где живут Бэкхемы, также подвергались попыткам ограбления, некоторые из них были удачными.

Читайте ранее в этом сюжете: Алек Болдуин в восьмой раз станет отцом