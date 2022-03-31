Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае произошло ДТП с участием двух грузовиков. Погиб один человек. Об этом сообщает rifey.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

ДТП 40.мвд.рф

Авария случилась в ночь на 31 марта на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным полиции, водитель большегруза DAF не учел скорость движения и погодные условия. Мужчина не справился с управлением, и фура выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик VOLVO.

В результате ДТП погиб водитель VOLVO. По факту смертельной аварии правоохранители проводят проверку.