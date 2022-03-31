Пекин, 31 марта 2022, 11:35 — REGNUM Китай примет меры в ответ на дискриминирующие действия Соединенных Штатов в отношении китайский компаний China Telecom Americas и China Mobile International USA. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
По ее словам, Пекин примет необходимые меры и будет твердо защищать законные права своих компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Федеральная комиссия по связи (FCC) США включила China Telecom Americas и China Mobile International USA в список компаний, продукция которых якобы представляет угрозу безопасности США.