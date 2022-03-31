Пекин, , 11:35 — REGNUM Китай примет меры в ответ на дискриминирующие действия Соединенных Штатов в отношении китайский компаний China Telecom Americas и China Mobile International USA. Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Американская сторона должна немедленно исправить допущенную ошибку и перестать политизировать торгово-экономические вопросы, обеспечить недискриминирующие условия», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Пекин примет необходимые меры и будет твердо защищать законные права своих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Федеральная комиссия по связи (FCC) США включила China Telecom Americas и China Mobile International USA в список компаний, продукция которых якобы представляет угрозу безопасности США.