Киев, 31 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти стран Прибалтики не понимают, что если границы с Россией будут ими закрыты, то обратно они уже не откроются, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 марта.

Gpk.gov.by На границе Латвии

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев ведет переговоры с Варшавой о закрытии белорусско-польской границы и одновременно просит страны Прибалтики закрыть границы и с Белоруссией, и с Россией.

«Читаю сообщения о том, что Украина обратилась к Литве, Латвии и Эстонии, чтобы одновременно с Польшей эти страны закрыли свои границы с нашей страной и Белоруссией, и вновь не устаю поражаться идиотизму и одних, и других.

Идиотизму киевского режима — понятно почему, а идиотизму Риги, Вильнюса и Таллина потому, что, по словам МИД Украины, решение о закрытии границ ими будет принято. Другими словами, они не понимают, что после этого решения эти границы уже не откроются.

Я, честно говоря, давно мечтаю о том, чтобы это решение было принято, — с нашей стороны. Теперь они сами нам помогут себя удушить», — отметил Михаил Демурин.