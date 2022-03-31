Москва, 31 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Единственной серьезной слабостью России является отсутствие идеологии в мире, где запад взял на вооружение нацизм, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Они делают то, что хотели, они оформляют этот двухполярный мир, и этот колокол звонит по тебе. И единственное, что может это остановить — это если мы его тоже будем оформлять полноценно. Мы воюем с армией ужасно идеологической внутренне, это мерзкая идеология, гнусная, невиданно гнусная, античеловеческая, но она есть. Мы не можем идеологически разоружаться в условиях, когда весь мир идеологически вооружается», — добавил политолог.

По его словам, нам еще предстоит вооружиться идеологическим оружием, и на данный момент отсутствие идеологии является единственным по-настоящему слабым местом России.