Варшава, , 11:32 — REGNUM Перед судом польского города Освенцим за отрицание немецких преступлений, которые были совершены немецкими нацистами в концлагере Аушвиц-Биркенау во время Второй мировой войны, предстанет гражданин ФРГ Готлиб Г. (фамилия по польским законам не называется — ред.). Об этом 31 марта сообщает Polska Agencja Prasowa.

Заключенные концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим II)

Отмечается, что обвинительное заключение по делу Готлиба Г. внесла в суд комиссия Польши по расследованию преступлений против польского народа, которая находится в Кракове.

При этом, по данным польского Института национальной памяти, в июле 2019 года обвиняемый в ходе посещения музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти в группе из 30 человек несколько раз поставил под сомнение правдивость фактов о систематическом истреблении евреев в Аушвиц-Биркенау, приводимых экскурсоводов, а также отрицал численность жертв, и, помимо того, существование и использование газовых камер и крематориев немецкими фашистами.

Также, как отметил ведущий указанное дело прокурор Вальдемар Швец, другие участники группы возмутились словами обвиняемого, а экскурсовод попросил вмешаться в эту ситуацию охрану музея, после чего Готлиб Г. быстро покинул музей и в тот же день уехал из Польши.

Позднее оказалось, что обвиняемый является экс-преподавателем истории и политологии из Траунштайна в Баварии, и в ходе допросов его в качестве подозреваемого, он не признал своей вины. Согласно законам Польши, Готлибу Г. грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, в годы Второй мировой войны немецкие нацисты уничтожили в концлагере Аушвиц-Биркенау более 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. Красная армия освободила концлагерь 27 января 1945 года, при этом в боях за его освобождение погибли более 200 советских солдат и офицеров.