Махачкала, , 11:32 — REGNUM География полетов из аэропорта столицы Дагестана расширится за счет еще одного международного рейса. Из Махачкалы начали совершать полеты в столицу Узбекистана — Ташкент. Их выполняет авиаперевозчик Redwings на самолетах Sukhoi Superjet 100».

Самолет AlexandrVe

Первый рейс состоялся 29 марта. В будущем в расписании аэропорта Махачкалы рейсы будут проводиться дважды в неделю — по вторникам и четвергам, сообщили в пресс-службе авиагавани. Длительность полета в Ташкент составит около трех часов, в обратном направлении — 3 часа 25 минут.

Как предупредили в аэропорту, все пассажиры, планирующие вылететь в Ташкент, должны иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-теста, пройденного не ранее 48 часов до прибытия. По прилету пассажиры будут сдавать еще экспресс-антиген-тест.

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