Москва, , 11:31 — REGNUM Ремонтные работы на региональных дорогах Краснодарского края будут приостановлены на период высокого сезона. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель 31 марта на встрече вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями органов власти, турбизнеса, инвесторами и экспертами по вопросам поддержки туриндустрии в условиях внешнего санкционного давления.

Автомобильная пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Он пояснил, что в крае прогнозируется традиционное для летнего сезона увеличение дорожного трафика. Чтобы снизить напряжённость на дорогах, принято решение приостановить дорожные работы на региональных трассах.

«На лето приостанавливаем весь ремонт на региональных дорогах, просим сделать это на федеральных трассах», — сказал Руппель.

Как сообщало ИА REGNUM, только на майские праздники в Краснодарском крае ожидают около 600 тысяч гостей. Всего в 2022 году власти Кубани рассчитывают на турпоток в 16,5 млн человек. Уже сейчас уровень бронирования мест размещения на лето составляет 30%.

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