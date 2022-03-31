Городищенский район, Пензенская область, , 11:34 — REGNUM Администрация Городищенского района Пензенской области приобрела квартиры в двух жилых домах для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Выяснилось, что покупка жилья осуществлялась с нарушениями условий контракта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает региональная прокуратура.

Жилье

По условиям муниципальных контрактов в стоимость приобретаемого жилья входили расходы по подключению коммуникаций, в том числе газификация жилых помещений. Застройщик вместо этого доукомплектовал квартиры электрическими радиаторами. В нарушение условий контракта администрация района приняла от застройщика, оплатила и оформила дом в муниципальную собственность без подключения к системе газификации.

Отсутствие газового отопления квартир, высокая стоимость электричества и сложности с обеспечением безопасности при использовании электрорадиаторов привели к нежеланию нанимателями использовать данные жилые помещения.

В администрации вовремя не выявили расхождение с проектной документацией и не оценили состояние муниципальных квартир. Из-за длительного отсутствия отопления, нарушений в проектных решениях строительства квартир и несоответствующего требованиям качества стройматериалов произошло ухудшение общего состояния квартир и общедомового имущества до степени появления признаков непригодности к проживанию.

В феврале под тяжестью снега частично разрушились коньки крыш с металлическим покрытием двух блокированных жилых домов. Площадь обрушения составила 76,7 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области произошло обрушение крыши из-за скопившегося снега.

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