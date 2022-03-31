Москва, , 11:31 — REGNUM Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает расти в Москве со второй половины 2021 года. Об этом 31 марта сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

По состоянию на середину марта 2022 года в столице работает 797,6 тыс. субъектов МСП. Такая оценка основана на информации из налоговых реестров. Рост числа малых и средних предприятий связан с тем, что им доступен широкий спектр мер поддержки — субсидии и гранты, компенсации процентов по кредитам, отсрочки и моратории на повышение арендных ставок, льготная аренда для импортозамещающих производств, отметил чиновник.

«Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тыс. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6% — до 759,7 тыс.» — сказал Ефимов.

Кроме того, в Москве растет и количество индивидуальных предпринимателей. По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, на середину марта в реестре субъектов МСП состояли 363,3 тысячи ИП, что на 3,2% больше, чем в январе и на 16% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

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