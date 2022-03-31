Брянск, , 11:45 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с десантниками Тульского соединения Воздушно-десантных войск — участниками специальной военной операции на Украине. Воинам, проявившим мужество и героизм, вручили государственные награды.

Десантники Mil.ru

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Глава региона заявил, что встреча с десантниками — большая честь. В героической Брянской области, отметил он, помнят подвиг солдат Великой Отечественной войны. Предки передали ныне живущим ген патриотизма.

Десантникам также передали приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«От лица героев земли Брянской хочу поблагодарить вас за успешное выполнение задачи. Вы — гордость и элита нашей станы! Слава ВДВ!» — так обратился к десантникам представитель одной из ветеранских организаций.

Церемония вручения государственных наград воинам-десантникам прошла в ходе торжественного построения. Награды получили воины, проявившие мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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