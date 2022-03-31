Москва, , 11:30 — REGNUM Китай ошибался, думая, что его экономические успехи будут признаны США, и ему дадут лидирующее местов мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

США и Запад начали лихорадочно оформлять мир, где есть демократический Запад, а есть авторитарные страны, в которые зачислены прежде всего Россия и Китай. И те, кто назначен авторитарным подлежат уничтожению.

«И вот этот миро казался для Китая безумно напряженным. Он не ждал этого до конца. Они очень хорошо пользовались каким-то благоволением там сооруженным Киссинджером, для них. Они разгоняли экономику. Они простую вещь думали. Они думали, что если они станут первыми по экономике и по всему, то это признают. Так вот, дорогие китайские товарищи, так не было никогда. Германия стала первой к 1914 году, а потом ее уничтожили», — заявил Кургинян.

По его словам, американская стратегия всегда заключалась в том, чтобы уничтожить всех, кто даже приближается к позиции, с которой они могут бросить вызов господству США. При этом неважно, кто это. Даже если это «демократическая Европа». И то, что сейчас она испытывает трудности от санкций идет только на радость США, которые ослабляют таким образом одного из конкурентов.