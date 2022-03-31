Первыми быть не дадут. США уготовили Китаю роль Германии 1914 года
Москва, 31 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Китай ошибался, думая, что его экономические успехи будут признаны США, и ему дадут лидирующее местов мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая Игра» на «Первом канале».
США и Запад начали лихорадочно оформлять мир, где есть демократический Запад, а есть авторитарные страны, в которые зачислены прежде всего Россия и Китай. И те, кто назначен авторитарным подлежат уничтожению.
По его словам, американская стратегия всегда заключалась в том, чтобы уничтожить всех, кто даже приближается к позиции, с которой они могут бросить вызов господству США. При этом неважно, кто это. Даже если это «демократическая Европа». И то, что сейчас она испытывает трудности от санкций идет только на радость США, которые ослабляют таким образом одного из конкурентов.